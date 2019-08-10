...HOT AND HUMID CONDITIONS CONTINUING INTO SUNDAY...
...HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT SUNDAY...
* TEMPERATURE...UPPER 90S TO AROUND 104 DEGREES.
* HEAT INDEX...BETWEEN 105 AND 110 DEGREES, ESPECIALLY ACROSS
THE RED RIVER VALLEY AND ALONG AND EAST OF I-35.
* IMPACTS...HEAT EXHAUSTION OR HEAT STROKE MAY OCCUR IF YOU ARE
OUTDOORS FOR EXTENDED PERIODS OF TIME.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
BE SURE TO CHECK ON PERSONS WITH HEALTH PROBLEMS AND THE ELDERLY,
AS THEY ARE THE MOST SUSCEPTIBLE TO HEAT EXHAUSTION AND HEAT
STROKE. NEVER LEAVE YOUNG CHILDREN OR PETS IN AN ENCLOSED
VEHICLE, EVEN FOR A SHORT TIME, AS TEMPERATURES CAN QUICKLY RISE
TO LIFE THREATENING LEVELS!
TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND EXTENSIVE TIME
OUTSIDE TODAY. WHEN POSSIBLE, LIMIT STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY
MORNING OR LATER EVENING HOURS. WEAR LIGHT WEIGHT AND LOOSE
FITTING CLOTHING WHEN POSSIBLE AND DRINK PLENTY OF WATER OR WATER-
BASED BEVERAGES. AVOID ALCOHOLIC BEVERAGES, AS THEY CAN CAUSE
FURTHER DEHYDRATION!
SCHEDULE FREQUENT BREAKS IN SHADED OR AIR CONDITIONED AREAS.
ANYONE OVERCOME BY HEAT SHOULD BE MOVED TO A COOL AND SHADED
LOCATION. HEAT STROKE IS AN EMERGENCY - PLEASE CALL 911.
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