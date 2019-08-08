Van Davis will be hosting a pair of volleyball clinics for girls on Saturday at the Waco Athletic Center.

The clinic for 4th-6th graders will be from 10 a.m. to noon, followed by the 7th-8th graders from 1:30 to 3:30 p.m. Cost is $30 per player.

Davis has been coaching volleyball for more than 30 years, and was the founder and original director of the Waco Juniors Volleyball Club.

To reserve a spot, email the player’s name, grade and contact phone number to beawesomenowwithvan@gmail.com. For more information, call (254) 716-8605.

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