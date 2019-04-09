GIRLS
Long Jump
Ayanna Jones, Belton 18-8
Alexis Tippit, Troy 18-6
Nylah Modeste, Belton 17-7 1/2
Brindley Bradford, Belton 17-5
Kayla Hill, Midway 17-3 3/4
Montierra Warren, Waco High 17-2 1/2
Ali Mack, Temple 17-1
Makayla Pavelka, West 16-8 1/4
J’Lynn Gus, Midway 16-5
Jordan Gus, Midway 16-2 1/4
Jadyn Davis Midway 16-2
Zaria Oates, Wortham 15-91/4
Danielle Noble, Marlin 15-9
Hailey Graves, Valley Mills 15-71/2
Aniyah Williams, Marlin 15-6
Marveuna Robinson, University 15-5
*Tori Polk, Midway 2002 20-0 1/2
High jump
McKayla Pack, China Spring 5-2
Amy Pritchard, Evant 5-2
Sarah Brock, Gatesville 5-2
Anne Williams, Crawford 5-2
Morgan Weber, Belton 5-0
Chandler Garrett, Belton 5-0
Abbey Karcher, Belton 5-0
Ruby Ortiz-Lopez, Belton 4-10
Micaela Hutcheson, Belton 4-10
Mara Herring, McGregor 4-10
Ava Anderson, Clifton 4-10
Deja Threadgill, McGregor 4-10
Ja’Kerra Holt, Cameron Yoe 4-10
Jakoriah Long, Midway 4-10
Brooke Van Winkle, Groesbeck 4-10
Angela Martin, Waco High 4-10
Nyteria Colbert, Temple 4-10
* Caroline Wolf, Midway 2003 5-10 1/2
Triple jump
Montierra Warren, Waco High 40-3 1/2
Ayanna Jones, Belton 36-10
Khloe Turnbull, Waco High 36-8
Brindley Bradford, Belton 35-9
Alexis Tippit, Troy 35-6
Destanee Roblow, Teague 35-4
Nylah Modeste, Belton 35-3 1/2
Vivi Benitez, Iredell 35-3 1/2
Makayla Pavelka, West 34-9 3/4
Keturah King, Waco High 34-9 1/2
Aziyah Oliver, Midway 34-53/4
Michelle Moreno, Teague 34-41/2
Kayla Hill, Midway 33-111/2
Zaria Oates, Wortham 33-10
Rachel Powell, Midway 33-71/2
Emma Grace Carpenter, Bosqueville 33-6
Jadyn Davis, Midway 33-6
Macy Guerrero, Teague 33-6
Danielle Noble, Marlin 33-31/4
Taliyah Davis, Marlin 33-11/2
Hailey Graves, Valley Mills 32-81/2
Brandi Drake, Cameron Yoe 32-6
* Tiffany Morton, Wortham 1999 41-5 1/4
100 meters
Marveuna Robinson, University 12.42
Ayanna Jones, Belton 12.46
Katelyn Hunt, Clifton 12.64
Montierra Warren, Waco High 12.65
Brandi Drake, Cameron Yoe 12.74
Zandria Hughes, University 12.92
Kylie Rodgers, Belton 12.94
Krishaun Tillman, University 12.94
Taliyah Davis, Marlin 13.02
Haylie Mitchell, Groesbeck 13.03
Ciani Wilkinson, Cameron Yoe 13.04
Jamya Coaster, Connally 13.09
Michelle Moreno, Teague 13.13
Maddie Redfield, Valley Mills 13.23
Tamaria Hall, Midway 13.24
Kayla Hill, Midway 13.26
Kendra Hayes, Marlin 13.29
Adia West, Midway 13.34
Makiyah Viewins, Midway 13.34
Michelle Moreno, Teague 13.41
Destanie Horne, Midway 13.64
* Tiffany Townsend, Killeen 2007 11.21
200 meters
Ayanna Jones, Belton 25.19
Brandi Drake, Cameron Yoe 26.24
Michelle Moreno, Teague 26.44
J’Lynn Gus, Midway 26.82
Kendra Hayes, Marlin 26.87
Jal’en Hayward, Temple 26.87
Taliyah Davis, Marlin 27.04
D’Ondrea Holley, Temple 27.14
Maddison Uptmor, West 27.25
Hannah Robinson, Valley Mills 27.30
Ireland Starts, University 27.31
Marty Houston, Hillsboro 27.32
Jadyn Davis, Midway 27.50
Makiyah Viewins, Midway 27.94
Kre’Driana Cook, Midway 28.08
Anna Lee, Midway 28.22
Beyonce Bryant, University 28.24
MacKenzie Maxwell, Whitney 28.34
* Tiffany Townsend, Killeen 2007 22.84
400 meters
Rhea Miles, Temple 58.54
Talayssia Sanders, Connally 59.69
Alayna Washington, Gatesville 1:00.33
Grace Pohl, Belton 1:01.37
Emily Miera, Groesbeck 1:02.25
Evelyn Gonzalez, University 1:03.05
Aniyah Williams, Marlin 1:03.10
Lyric Biggiers, Temple 1:03.17
Madison Rowland, Blum 1:03.71
Ashtyne Horn, La Vega 1:03.91
Dareuna Robinson, University 1:04.18
Paige Reed, Whitney 1:04.53
Samantha Garcia, Whitney 1:04.61
Kyra Zengerle, Valley Mills 1:04.79
Ja’Kerra Holt, Cameron Yoe 1:05.34
Kiley Coats, McGregor 1:05.45
Jamya Modkins, University 1:05.54
Brooklyn Thompson, Teague 1:07.19
Juliana Wiehrdt, Midway 1:07.34
Destanee Roblow, Teague 1:08.12
* Tontyana Sanders, Connally 2014 54.21
800 meters
Anna Garner, Waco High 2:24.58
Teryn Senn, Belton 2:30.30
Katrina Thoms, Gatesville 2:30.47
Lynda Farmer, Lorena 2:31.22
Emma Bell, Midway 2:33.69
Paizlee Whalen, Lorena 2:34.12
Tasha Thoms, Gatesville 2:34.90
Maddison Runyan, West 2:34.91
Hannah Dillard, Valley Mills 2:34.97
Gracie Matlock, China Spring 2:35.69
Erika Neal, Midway 2:35.75
Kathryn Miller, McGregor 2:36.09
Diamond McGraw, Marlin 2:38.51
Kayla Menzel, Groesbeck 2:39.08
Lizette Aguilera, Teague 2;42.36
Brooklyn Thompson, Teague 2:42.96
* Paula Wiese, Midway 1983 2:10.00
1,600 meters
Anna Garner, Waco High 5:27.20
Jordan Jones, Belton 5:35.41
Kailey Sykora, Lorena 5:37.31
Gabriela Soto, Temple 5:43.56
Emma Bell, Midway 5:43.68
Natasha De La Rosa, Belton 5:43.69
Erika Neal, Midway 5:44.90
Hannah Dillard, Valley Mills 5:45.31
Katrina Thoms, Gatesville 5:46.74
Chloe Tigelaar, Lorena 5:52.24
Tasha Thoms, Gateville 5:52.78
Isabella Riggs, Waco High 5:53.87
Makayla Pavelka, West 5:54.17
Lizette Aguilera, Teague 5:56.47
Chloe McLellan, La Vega 5:57.56
Crystin Tinney, Midway 5:58.07
* Celia Holmes, Live Oak 2018 5:00.21
3,200 meters
Anna Garner, Waco High 12:10.00
Kailey Sykora, Lorena 12:16.81
Jordan Jones, Belton 12:20.65
Kyra Zengerlie, Valley Mills 12:27.97
Katrina Thoms, Gatesville 12:31.91
Chloe Tigelaar, Lorena 12:34.33
Lizette Aguilera, Teague 12:50.84
Chloe McLellan, La Vega 12:51.86
Emma Bell, Midway 13:02.63
Daniella Gaona, Clifton 13:08.76
Lesa Doskocil, Belton 13:12.12
Sabrina Garcia, University 13:16.30
Sofia Stalker, Abbott 13:25.19
Crystin Tinney, Midway 13:29.00
Jennifer Torres, McGregor 13:45.06
*Regan Tindell, Belton 2008 10:47.27
100 meter hurdles
Ali Mack, Temple 14.92
Sela Anderson, Belton 15.12
Khloe Turnbull, Waco High 15.21
Chaney Heiner, McGregor 15.66
Tori Harris, Midway 15.95
Micaela Hutcheson, Belton 16.39
Riley Cowan, Midway 16.44
Nye Porter, Midway 16.58
Karley Baxter, China Spring 17.33
Hailey Graves, Valley Mills 17.48
Vivi Benitez, Iredell 17.66
Kendria Trotter, Marlin 20.57
* Chandai Phillips, Connally 1981 13.60
300 meter hurdles
Khloe Turnbull, Waco High 45.92
Sela Anderson, Belton 45.87
Riley Cowan, Midway 46.55
Ali Mack, Temple 46.65
Angel Urutia, Belton 47.74
Mara Herring, McGregor 47.87
Karley Baxter, China Spring 48.26
Rachel Kallus, Abbott 48.65
Chaney Heiner, McGregor 48.68
Juliana Wiehrdt, Midway 50.66
Laison Uptmor, West 52.42
Kennedy Cox, Groesbeck 53.09
Hailey Graves, Valley Mills 53.54
Yomayra Rodarte, Valley Mills 56.13
* Chimika Carter, Groesbeck 1996 42.69
4x100 relay
Temple 49.14
Waco High 49.33
La Vega 49.38
Connally 49.89
Marlin 50.23
University 50.61
Cameron Yoe 50.64
Midway 51.05
Groesbeck 51.10
Clifton 51.23
Troy 52.13
Valley Mills 52.28
Rosebud-Lott 52.34
Belton 52.79
Blum 52.89
* Killeen 1997 46.16
4x200 relay
Temple 1:46.04
Marlin 1:46.75
La Vega 1:46.83
Waco High 1:47.43
University 1:47.58
Groesbeck 1:47.87
Midway 1:47.89
West 1:47.98
Clifton 1:50.50
Whitney 1:51.37
Belton 1:51.91
Blum 1:53.11
Cameron Yoe 1:53.90
McGregor 1:59.37
* Harker Heights 2006 1:38.63
4x400 relay
Belton 4:06.36
Temple 4:07.69
Midway 4:09.55
Connally 4:11.62
Marlin 4:12.14
McGregor 4:13.15
West 4:19.62
Robinson 4:21.55
Whitney 4:21.91
Troy 4:22.46
University 4:22.50
China Spring 4:25.46
Clifton 4:26.55
Valley Mills 4:29.66
Waco High 4:36.37
* Midway 2007 3:48.58
Discus
Kaylee Hausam, Belton 141-1
Keegan Coble, Jonesboro 138-7 1/2
Dazha Stewart, University 121-7
Ashlyn Zander, Bosqueville 107-7
Rebecca Jones, Midway 107-2 1/2
Sage Carson, Gatesville 107-0
Graycee Mosley, Troy 106-6
Alexis Wade, Belton 103-4
Bree Dowell, Fairfield 102-1
Dyamon Griggs, University 100-9
Madison Schultz, Gatesville 100-8
Josey Richardson, Fairfield 99-111/2
Emily Lessman, Midway 98-61/2
Megan Sparks 98-0
Brooklyn Thompson, Teague 96-11/2
Cadence Hannah, West 95-7
Marlissa Watson, Midway 95-2
Audrey Lillard, McGregor 93-0
* Charlissa Foster, Cameron 2007 160-0
Shot put
Hayley Phillips, Fairfield 40-7
Ashlyn Zander, Bosqueville 38-1 1/4
Daejanay Bell, Cameron Yoe 36-11 3/4
Campbell Burnett, Belton 36-11
Keegan Coble, Jonesboro 36-11
Kaylee Hausam, Belton 36-2
Sage Carson, Gatesville 35-11
Dazha Stewart, University 35-8
Kamryn Davis, Midway 35-4
Audrey Lillard, McGregor 35-2 3/4
Kaylee Jaynes, Gatesville 35-0
Dyamon Griggs, University 34-11
Marlissa Watson, Midway 34-101/2
Mia Wimmer, Cameron Yoe 34-2
Canna Payne, Crawford 32-0
Makenzie Wimmer, Cameron Yoe 31-101/2
* Suzie Snider, Robinson 1973 50-10
Pole vault
Camille Ward, Crawford 12-6
Jordan Morse, Gatesville 12-1
Sutton Finney, Clifton 10-0
Taylor Mason, Midway 9-6
Rachel Ramirez, Troy 9-6
Addison King, Temple 9-0
K’ailey Espiritu, Belton 9-0
Morgan Holton, Belton 8-6
Emory McDonough, Bosqueville 8-6
Kyra Cerda, Frost 8-6
Kirstyn Ward, Whitney 8-6
Reagan Doyle, Axtell 8-0
Ja’Kerra Holt, Cameron Yoe 8-0
Kristyn Weir, Troy 8-0
Jordan Parker, West 8-0
Kendyl Lashombe, Robinson 8-0
Jaylin Hughes, Fairfield 8-0
Destanie Horne, Midway 8-0
* Annie Rhodes, Midway 2013 14-0
BOYS
Long jump
Quentin Johnson, Temple 22-5
Roman Jackson, Temple 22-2 1/4
Nykebian McCoy, Waco High 21-10 1/2
Jeremiah Wade, Belton 21-6 3/4
Marcus Rosario, Vanguard 21-2 1/2
Tyler Lewis, Gatesville 21-0
Chase Palmer, Midway 20-11 1/2
Daylon Williams, La Vega 20-10 1/2
Bronson Pitts, Midway 20-10 1/4
T.J. Ferch, Clifton 20-9 3/4
Juan Arizmendi, Troy 20-83/4
D’Ante Thomas, Midway 20-6
Hayden Sheffield, Axtell 20-51/2
Curtis Hughling, Bruceville-Eddy 19-81/2
Josh Garcia, Valley Mills 19-73/4
Braylen Fisher, Marlin 19-71/2
Chris Neal, Itasca 19-71/2
Christopher Bryant, Midway 19-63/4
Brandon Young, Midway 19-0
* Billy Spiller, Killeen 1992 26-1 1/2
High jump
Quentin Johnson, Temple 6-10
Xavier Harris, Midway 6-8
Camdyn Parsee, Waco High 6-4
Jacob Jaro, Robinson 6-4
Bryan Ash, Lorena 6-4
Jeremiah Marwitz, Evant 6-2
Ty Moore, Lorena 6-2
Demarion Lyons, Waco High 6-2
Trent Stewart, China Spring 6-0
Morgan Whitfield, Iredell 6-0
Ara Rauls, La Vega 6-0
Kadrian Hammond, Cameron Yoe 6-0
Deondre Parker, McGregor 6-0
Kedrick Freeman, Temple 6-0
Jordan Higginbotham, Midway 6-0
Demarco Williams, Temple 6-0
Trent West, Belton 6-0
Isaiah Morris, Midway 6-0
Carter Klepper, Vanguard 6-0
* Dantae Johnson, Valley Mills 1998 7-2
* Blaine Listach, Rapoport 2015 7-2
Triple jump
Zailin Cleveland, Connally 45-9
Kadrian Hammond, Cameron Yoe 45-1
Roman Jackson, Temple 44-9 1/4
Terrence Hogan, La Vega 43-11 1/4
Daylon Williams, La Vega 43-10
Morgan Whitfield, Iredell 43-7 1/2
T.J. Ferch, Clifton 43-0
Jeremiah Wade, Belton 42-8
Ty Moore, Lorena 42-7
Xavier Harris, Midway 42-4
Kedrick Freeman, Temple 42-21/2
Nykebian McCoy, Waco High 42-0
Corey Sandolph, University 39-101/2
Thomas Melton, Cameron Yoe 39-6
Preston Rasco, Frost 39-33/4
Dajavien Richardson, Dawson 39-31/2
Tate Abel, Crawford 29-11/2
* Tobyn Rucker, Ellison 1995 51-3
100 meters
Davion Bynuam, Cameron Yoe 10.47
Nykebian McCoy, Waco High 10.87
Anthony Jackson, Temple 10.91
Jace Lynch, Midway 10.98
John Taylor, Waco High 10.98
Marques Aguilar, Belton 11.05
Jesse Majors-Sterling, La Vega 11.06
Denver Holman, Belton 11.11
Samari Howard, Temple 11.22
Trevius Hodges, Midway 11.26
Jayveon Sunday, Connally 11.34
Gage Trent, Midway 11.36
Jakavien Hill, Midway 11.39
Caleb Russell, University 11.52
Kyler Cryns, Whitney 11.62
Braylen Fisher, Marlin 11.82
* Bryson Haggerty, Ellison 2004 10.03
200 meters
D’Ante Thomas, Midway 22.08
Terrence Hogan, La Vega 22.16
Gabriel Russell, University 22.24
Devontae Miles, Temple 22.45
Devyn Raper, Belton 22.66
Jai’Brian Bouye, La Vega 22.73
Chase Palmer, Midway 22.74
Jayveon Sunday, Connally 22.91
Sol’Dreveon Degrate, La Vega 23.02
Terry Rollins, Connally 23.11
Jakob Gargar, Midway 23.31
Corey Sandolph, University 23.34
Alex Simmons, Valley Mills 23.46
Deonte Williams, Cameron Yoe 23.74
Ryley Bittick, Blum 23.77
Braylen Fisher, Marlin 23.84
Noah Jenkins, McGregor 24.04
Preston Forsburg, McGregor 24.09
* Charles Mitchell, Waco High 1993 20.52
400 meters
Jacorey Smith, China Spring 50.36
Camdyn Parsee, Waco High 50.41
Jeffrey Nickerson, La Vega 51.15
Cade Wenburg, Belton 51.17
Kenneth Bell, Waco High 51.26
Jesse Hernandez, Temple 51.98
Peisel Sean, Temple 52.18
Aaron Vega, Midway 52.52
D.K. Jackson, La Vega 52.82
Chris Matlock, Blum 52.95
Alberto Franco, Valley Mills 53.06
Emilio Arechiga, University 53.19
Luis Moya, Valley Mills 54.79
Spencer Eccleston, Valley Mills 55.33
* Wil London, Waco High 2015 45.96
800 meters
Jesse C. Hernandez, Temple 1:56.66
Hunter Martinez, Midway 2:02.00
Jacob Jimenez, Belton 2:02.04
Ronald Harden, Hillsboro 2:02.68
Jacob Meek, Midway 2:02.84
Devin Jackson, La Vega 2:03.59
Nathan Galuppo, Abbott 2:03.68
Nathan Vanderpool, China Spring 2:04.00
Jonathan Carl, Waco High 2:05.45
Brock Sykora, Lorena 2:06.02
Deoveyea Jackson, La Vega 2:06.11
Hernan Rodriguez, University 2:11.29
Bryan Vasquez, Teague 2:14.49
* Lewis Lacy, Ellison 1988 1:50.10
1,600 meters
Jesse Hernandez, Temple 4:40.61
Eli Cable, Belton 4:40.73
Brysin Minosky, Belton 4:40.79
Nathan Vanderpool, China Spring 4:40.84
Eric Monroy, Hillsboro 4:45.18
Klay Howard, Covington 4:45.50
Kendrick Scott, University 4:45.79
Zachary Dennison, Belton 4:46.93
Nathan Groves, Midway 4:49.14
Gerardo Cipres, Covington 4:49.21
Mackie Ferretter, Midway 4:49.83
Hunter Martinez, Midway 4:54.56
Eddie Dominguez, McGregor 5:02.25
Lane Willis, Valley Mills 5:08.84
* Carlos Quinones, Killeen 1982 4:11.00
3,200 meters
Eli Cable, Belton 10:04.28
Klay Howard, Covington 10:08.73
Brysin Minosky, Belton 10:19.23
Zachary Dennison, Belton 10:21.40
Nathan Vanderpool, China Spring 10:23.70
Kendrick Scott, University 10:34.48
Gerardo Cipres, Covington 10:36.79
Zachary White, Belton 10:38.47
Mackie Ferretter, Midway 10:48.52
Maximus Austin, University 10:49.70
Jonathan Carl, Waco High 10:51.98
Eddie Dominguez, McGregor 10:55.03
Nathan Groves, Midway 10:57.26
Leo Gonzales, University 11:14.30
Jesus Mancha, Whitney 11:26.38
Tanner Sargent, Valley Mills 11:28.91
Wesley Hughes, Whitney 11:38.13
* Carlos Quinones, Killeen 1982 9:10.00
110 meter hurdles
Gunnar Coley, Temple 14.40
Lance Jones Midway 14.47
Morgan Whitfield, Iredell 15.05
Devin Harris, Whitney 15.34
Paul Micus, Midway 15.34
Tim Carr, La Vega 15.39
Noah Newman, Belton 15.90
Gabe Field, China Spring 15.93
Gus Hamilin, Midway 16.11
Jalun Taylor, Gatesville 16.13
Jourdan Jackson, Lorena 16.17
Brandon Young, Midway 16.43
Gabe Koerth, McGregor 16.99
Erik Slaughter, University 17.14
Coltin Brock, McGregor 17.46
Jacob Poston, Whitney 17.54
Jordan Newton, Whitney 18.38
Callyn Harris, Cameron Yoe 15.64
* Patrick Mitchell, Waco High 1990 13.43
300 meter hurdles
Lance Jones, Midway 38.38
Trey Berry, Belton 38.82
Paul Micus, Midway 39.26
Gunnar Coley, Temple 39.49
Morgan Whitfield, Iredell 39.53
Tyler Cook, Belton 40.18
D’Ante Thomas, Midway 40.24
Gabe Field, China Spring 40.98
Tim Carr, La Vega 41.62
Gabe Koerth, McGregor 42.13
Jalun Taylor, Gatesville 42.47
Jaden Sanders, University 43.53
Jamie Martin Valley Mills 45.61
* Robert Griffin, Copperas Cove 2007 35.33
4x100 relay
La Vega 41.74
Connally 42.50
Midway 42.66
Belton 42.77
Temple 42.99
Waco High 43.01
Cameron Yoe 43.39
University 43.44
China Spring 43.63
Valley Mills 44.24
McGregor 44.67
Whitney 45.14
Blum 45.55
Marlin 47.05
Rosebud-Lott 47.28
* Killeen 1991 40.0
4x200 relay
La Vega 1:27.11
Midway 1:27.14
Connally 1:28.15
Belton 1:29.51
Cameron Yoe 1:30.40
University 1:30.51
Waco High 1:31.50
Temple 1:31.84
China Spring 1:31.88
Blum 1:34.59
McGregor 1:36.05
Valley Mills 1:36.29
Whitney 1:38.37
Marlin 1:45.90
* Copperas Cove 2007 1:26.01
4x400 relay
Midway 3:20.73
La Vega 3:21.22
Temple 3:25.46
Belton 3:27.36
Connally 3:29.54
McGregor 3:29.60
China Spring 3:34.18
Waco High 3:35.10
Hillsboro 3:40.67
Abbott 3:41.47
University 3:43.50
* Ellison 1991 3:10.24
Discus
Cade Michna, Lorena 147-5
AJ Payton, Belton 143-5
Parker Floyd, Gatesville 140-11
Tyson Simmons, Hillsboro 139-0
Charlie Henry, Waco High 137-4
Callyn Harris, Cameron Yoe 137-1
Nathan Melton, Lorena 136-1
Ty Bachtel, Fairfield 135-6
D’ashton Merida, Temple 133-10
Shawntay Owens, Whitney 133-0
Jace Navarro, Valley Mills 131-7
Cade Zacharias, Whitney 127-7
* Brock Stickler, Lampasas 2004 198-0
Shot put
Russell Hogue, Temple 49-2
Jaelyn Maladdie, La Vega 46-5
AJ Payton, Belton 46-1 3/4
Phillip Haskins, Temple 46-0 1/2
Charles Booker, China Spring 45-11 1/2
Jace Navarro, Valley Mills 45-7
Caleb Koen, Midway 44-10 1/2
Dayton McCoy, Belton 44-10
Royce Bayless, Teague 44-9
Beau Workman, Troy 44-9
Cade Zacharias, McGregor 44-51/2
Bowden Hooser, Crawford 43-5
Elijah Degrate 42-9, Valley Mills
* Frank West, Mart 1972 65-2 1/2
Pole vault
Kyle Stifflemire, Gatesville 15-9
Brady Shadrick, Belton 14-0
Blake Johnston, Lorena 13-6
Luke Janack, Belton 13-0
Trent Whitworth, Belton 13-0
Cole Tingle, Belton 12-6
Connor Jones, Crawford 12-6
Hayden Clark, McGregor 12-0
Ashby Seagraves, Gatesville 12-0
Samuel Cox, Midway 12-0
James Cole, Midway 12-0
Richard Hutcheson, Midway 12-0
* Brandon Bray, China Spring 2014 17-8 1/2
* Central Texas records in bold