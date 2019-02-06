Signing day Waco
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Waco High’s Demarion Lyons signed to play football at Trinity Valley College in Athens on Wednesday.

 Staff photo — Jose Yau
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Football (not including Centex 25)

AthletePosSchoolCollege
Anthony BrownWRBeltonSaint Anselm College
Octavius DavisDEBeltonSul Ross St.
Denver HolmanWRBeltonUMHB
Jarrett KarnowskiLBBeltonMidwestern St.
Devyn RaperCBBeltonNew Mexico Military
Kadrian HammondWRCameron YoeBlinn College
Dylan HofferichterLBChina SpringWest Texas A&M
Logan SchuetzDTChina SpringMcMurry
Charles BookerOLChina SpringHoward Payne
Kody FulpLBC. Spring/NavarroAngelo St.
Jojo CrosbyLBConnallyHardin-Simmons
R.J. FrancisSS/LBConnallyHardin-Simmons
Joshua ArringtonOLFairfieldMcPherson College
Zach MuellerWRGatesvilleHardin-Simmons
Wyatt TackettOLGatesvilleHardin-Simmons
Jim HitchcockOLGatesvilleHardin-Simmons
Parker FloydTEGatesvilleCisco Junior College
Clayton HerridgeOLGroesbeckHardin-Simmons
Jorge Del-RioDEGroesbeckHardin-Simmons
John RichardsRBLa VegaTyler Junior College
Jaelyn MaladdieOLLa VegaMary Hardin-Baylor
Cade MichnaDBLorenaHardin-Simmons
Tiji PaulDBMarlinKilgore College
Tyrek HorneRBMartUT-Permian Basin
Elijah GreenDTMartMissouri Southern
Marcus JohnsonLBMidwayMary Hardin-Baylor
Lance JonesLBMidwayWestern New Mexico
Tre’Darius ColbertDLTempleAngelo St.
Monto PresidentDBTempleSouthwestern Okla. St.
Chris HooperLBTempleSouthwestern Okla. St.
Demarion LyonsCBWaco HighTrinity Valley College

Acrobatics and Tumbling

AthletePosSchoolCollege
Jaydee DavisMidwayEast Texas Baptist
Victoria HarrisMidwayBaylor

Baseball

AthleteSchoolCollege
Dylan BlomquistBeltonTemple College
Grant JohnsonGroesbeckAlabama A&M
Braden RobinsonLorenaMillsaps College
Tripp ClarkMidwayAngelo St.
Couper CornblumMidwayWichita St.
J.J. DavisMidwayBrookhaven College
Will RigneyMidwayBaylor
Nolan RodriguezMidwayBaylor
Logan ThielpapeMidwayCedar Valley College
Chase KeetonValley MillsMcLennan

Girls Basketball

AthleteSchoolCollege
Keziah BachertMidwayWestern Colorado

Girls Soccer

AthleteSchoolCollege
Katie BurnsideLorenaHoward Payne
Julia SorianoMidwayTexas Wesleyan

Softball

AthleteSchoolCollege
Isabelle GutierrezBeltonUMHB
Caleigh RobinsonBeltonAngelina College
Madison SniggsBeltonWestern Texas
Taylor TubbsBeltonTexas Wesleyan
Camryn CollierMidwayColorado St.
Faith FernandezMidwayNavarro College
Jazmine GendorfMidwayTexas Southern
Sammi MartinezMidwaySouthwestern
Kadyn TrochimMidwayMcLennan

Track and Field

AthleteSchoolCollege
Kyle StifflemireGatesvilleTexas Tech
Riley CowanMidwayGardner Webb

Volleyball

AthleteSchoolCollege
Kaitlyn HankinsMidwayHill College
Hannah LangermanMidwayHardin-Simmons
* Some athletes who participated in signing ceremonies Wednesday had previously signed.

PHOTOS: National Signing Day 2019

Photos by Rod Aydelotte, Jerry Larson, Jose Yau

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