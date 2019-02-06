Football (not including Centex 25)
|Athlete
|Pos
|School
|College
|Anthony Brown
|WR
|Belton
|Saint Anselm College
|Octavius Davis
|DE
|Belton
|Sul Ross St.
|Denver Holman
|WR
|Belton
|UMHB
|Jarrett Karnowski
|LB
|Belton
|Midwestern St.
|Devyn Raper
|CB
|Belton
|New Mexico Military
|Kadrian Hammond
|WR
|Cameron Yoe
|Blinn College
|Dylan Hofferichter
|LB
|China Spring
|West Texas A&M
|Logan Schuetz
|DT
|China Spring
|McMurry
|Charles Booker
|OL
|China Spring
|Howard Payne
|Kody Fulp
|LB
|C. Spring/Navarro
|Angelo St.
|Jojo Crosby
|LB
|Connally
|Hardin-Simmons
|R.J. Francis
|SS/LB
|Connally
|Hardin-Simmons
|Joshua Arrington
|OL
|Fairfield
|McPherson College
|Zach Mueller
|WR
|Gatesville
|Hardin-Simmons
|Wyatt Tackett
|OL
|Gatesville
|Hardin-Simmons
|Jim Hitchcock
|OL
|Gatesville
|Hardin-Simmons
|Parker Floyd
|TE
|Gatesville
|Cisco Junior College
|Clayton Herridge
|OL
|Groesbeck
|Hardin-Simmons
|Jorge Del-Rio
|DE
|Groesbeck
|Hardin-Simmons
|John Richards
|RB
|La Vega
|Tyler Junior College
|Jaelyn Maladdie
|OL
|La Vega
|Mary Hardin-Baylor
|Cade Michna
|DB
|Lorena
|Hardin-Simmons
|Tiji Paul
|DB
|Marlin
|Kilgore College
|Tyrek Horne
|RB
|Mart
|UT-Permian Basin
|Elijah Green
|DT
|Mart
|Missouri Southern
|Marcus Johnson
|LB
|Midway
|Mary Hardin-Baylor
|Lance Jones
|LB
|Midway
|Western New Mexico
|Tre’Darius Colbert
|DL
|Temple
|Angelo St.
|Monto President
|DB
|Temple
|Southwestern Okla. St.
|Chris Hooper
|LB
|Temple
|Southwestern Okla. St.
|Demarion Lyons
|CB
|Waco High
|Trinity Valley College
Acrobatics and Tumbling
|Athlete
|Pos
|School
|College
|Jaydee Davis
|Midway
|East Texas Baptist
|Victoria Harris
|Midway
|Baylor
Baseball
|Athlete
|School
|College
|Dylan Blomquist
|Belton
|Temple College
|Grant Johnson
|Groesbeck
|Alabama A&M
|Braden Robinson
|Lorena
|Millsaps College
|Tripp Clark
|Midway
|Angelo St.
|Couper Cornblum
|Midway
|Wichita St.
|J.J. Davis
|Midway
|Brookhaven College
|Will Rigney
|Midway
|Baylor
|Nolan Rodriguez
|Midway
|Baylor
|Logan Thielpape
|Midway
|Cedar Valley College
|Chase Keeton
|Valley Mills
|McLennan
Girls Basketball
|Athlete
|School
|College
|Keziah Bachert
|Midway
|Western Colorado
Girls Soccer
|Athlete
|School
|College
|Katie Burnside
|Lorena
|Howard Payne
|Julia Soriano
|Midway
|Texas Wesleyan
Softball
|Athlete
|School
|College
|Isabelle Gutierrez
|Belton
|UMHB
|Caleigh Robinson
|Belton
|Angelina College
|Madison Sniggs
|Belton
|Western Texas
|Taylor Tubbs
|Belton
|Texas Wesleyan
|Camryn Collier
|Midway
|Colorado St.
|Faith Fernandez
|Midway
|Navarro College
|Jazmine Gendorf
|Midway
|Texas Southern
|Sammi Martinez
|Midway
|Southwestern
|Kadyn Trochim
|Midway
|McLennan
Track and Field
|Athlete
|School
|College
|Kyle Stifflemire
|Gatesville
|Texas Tech
|Riley Cowan
|Midway
|Gardner Webb
Volleyball
|Athlete
|School
|College
|Kaitlyn Hankins
|Midway
|Hill College
|Hannah Langerman
|Midway
|Hardin-Simmons
|* Some athletes who participated in signing ceremonies Wednesday had previously signed.