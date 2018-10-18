Bosqueville tanner sepulveda (copy)
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Tanner Sepulveda, Bosqueville

 Staff photo — Rod Aydelotte

Bosqueville safety Tanner Sepulveda has been selected as one of the Built Ford Tough Players of the Week in the state of Texas.

Sepulveda is this week’s winner for Class 2A.

In Bosqueville’s 24-12 win over Riesel last Friday, Sepulveda covered the field better than a rain tarp, making 18 tackles, including one for a loss. His efforts helped the Bulldogs improve to 4-3 overall and 3-0 in district play.

Sepulveda will be presented with his Built Ford Tough award at a later date.

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