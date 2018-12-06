Put this name on your radar — John Reyna.

Reyna is one of the next generation of high school basketball standouts in Central Texas. A 6-foot-1 swingman at Rosebud-Lott, he has gotten off to a blazing start to his high school career, averaging 17.5 points, 12 rebounds, 3 assists, 2 steals and 2 blocks per game.

In his most recent outing on Tuesday night, Reyna pumped in a game-leading 25 points — including 10 in the fourth quarter — to push the Cougars to a 48-38 home win over Marlin.

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