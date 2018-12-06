...FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM NOON CST TODAY THROUGH
SATURDAY MORNING...
THE FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF NORTH CENTRAL TEXAS, NORTHEAST TEXAS, AND SOUTH
CENTRAL TEXAS, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN NORTH CENTRAL
TEXAS, BELL, CORYELL, FALLS, FREESTONE, LAMPASAS, LIMESTONE,
MCLENNAN, AND NAVARRO. IN NORTHEAST TEXAS, ANDERSON,
HENDERSON, HOPKINS, LEON, RAINS, AND VAN ZANDT. IN SOUTH
CENTRAL TEXAS, MILAM AND ROBERTSON.
* FROM NOON CST TODAY THROUGH SATURDAY MORNING
* 3 TO 5 INCHES OF RAINFALL POSSIBLE.
* SOILS REMAIN MOIST AND EXCESSIVE RUNOFF WILL LIKELY RESULT IN
FLOODING OF RIVERS, CREEKS, STREAMS, AND OTHER LOW-LYING AND
FLOOD-PRONE LOCATIONS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS ARE FAVORABLE FOR HEAVY RAIN
WHICH MAY LEAD TO FLOODING OF LOW LYING AREAS. YOU SHOULD MONITOR
THE LATEST FORECASTS FROM THE NATIONAL WEATHER SERVICE AND BE
PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLOOD WARNINGS BE ISSUED FOR YOUR
AREA.
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