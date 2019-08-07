China Spring ISD will induct its inaugural class into the China Spring Athletics Hall of Fame with a banquet at 5 p.m. on Aug. 17 at the high school cafeteria.

The first class to enter the Cougars’ hall includes coaches Randy Leasley and Jim Bird, and athletes Sorrel Richman Peterson, Jessica Hanna Sifers, Shawn Bell, Jared Clements, Mike Hicks and Jimmy Holcomb.

For more information or to buy tickets, search “China Spring Hall of Fame” at eventbrite.com, or contact Steve May at gocscougars@gmail.com.

Tags

Don't Miss...