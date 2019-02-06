Football (Not including Centex 25)
Athlete Pos School College
Anthony Brown WR Belton Saint Anselm College
Octavius Davis DE Belton Sul Ross State
Denver Holman WR Belton UMHB
Jarrett Karnowski LB Belton Midwestern St.
Devyn Raper CB Belton New Mexico Military
Kadrian Hammond WR Cameron Yoe Blinn College
Dylan Hofferichter LB China Spring West Texas A&M
Logan Schuetz DT China Spring McMurry
Charles Booker OL China Spring Howard Payne
Kody Fulp LB C. Spring/Navarro Angelo State
Jojo Crosby LB Connally Hardin-Simmons
R.J. Francis SS/LB Connally Hardin-Simmons
Joshua Arrington OL Fairfield McPherson College
Zach Mueller WR Gatesville Hardin-Simmons
Wyatt Tackett OL Gatesville Hardin-Simmons
Jim Hitchcock OL Gatesville Hardin-Simmons
Parker Floyd TE Gatesville Cisco Junior College
Clayton Herridge OL Groesbeck Hardin-Simmons
Jorge Del-Rio DE Groesbeck Hardin-Simmons
John Richards RB La Vega Tyler Junior College
Jaelyn Maladdie OL La Vega Mary Hardin-Baylor
Cade Michna DB Lorena Hardin-Simmons
Tiji Paul DB Marlin Kilgore College
Tyrek Horne RB Mart UT-Permian Basin
Elijah Green DT Mart Missouri Southern
Marcus Johnson LB Midway Mary Hardin-Baylor
Lance Jones LB Midway Western New Mexico
Tre’Darius Colbert DL Temple Angelo State
Monto President DB Temple Southwestern Okla. St.
Chris Hooper LB Temple Southwestern Okla. St.
Demarion Lyons CB Waco High Trinity Valley College
Acrobatics and Tumbling
Athlete School College
Jaydee Davis Midway East Texas Baptist
Victoria Harris Midway Baylor
Baseball
Athlete School College
Dylan Blomquist Belton Temple College
Grant Johnson Groesbeck Alabama A&M
Braden Robinson Lorena Millsaps College
Tripp Clark Midway Angelo State
Couper Cornblum Midway Wichita State
J.J. Davis Midway Brookhaven College
Will Rigney Midway Baylor
Nolan Rodriguez Midway Baylor
Logan Thielpape Midway Cedar Valley College
Chase Keeton Valley Mills McLennan
Girls Basketball
Athlete School College
Keziah Bachert Midway Western Colorado
Girls Soccer
Athlete School College
Katie Burnside Lorena Howard Payne
Julia Soriano Midway Texas Wesleyan
Softball
Athlete School College
Isabelle Gutierrez Belton UMHB
Caleigh Robinson Belton Angelina College
Madison Sniggs Belton Western Texas
Taylor Tubbs Belton Texas Wesleyan
Camryn Collier Midway Colorado State
Faith Fernandez Midway Navarro College
Jazmine Gendorf Midway Texas Southern
Sammi Martinez Midway Southwestern
Kadyn Trochim Midway McLennan
Track and Field
Athlete School College
Kyle Stifflemire Gatesville Texas Tech
Riley Cowan Midway Gardner Webb
Volleyball
Athlete School College
Kaitlyn Hankins Midway Hill College
Hannah Langerman Midway Hardin-Simmons
* Some athletes who participated in signing ceremonies Wednesday had previously signed.