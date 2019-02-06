Signing day Waco
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Waco High’s Demarion Lyons signed to play football at Trinity Valley College in Athens on Wednesday.

 Jose Yau

Football (Not including Centex 25)

Athlete Pos School College

Anthony Brown WR Belton Saint Anselm College

Octavius Davis DE Belton Sul Ross State

Denver Holman WR Belton UMHB

Jarrett Karnowski LB Belton Midwestern St.

Devyn Raper CB Belton New Mexico Military

Kadrian Hammond WR Cameron Yoe Blinn College

Dylan Hofferichter LB China Spring West Texas A&M

Logan Schuetz DT China Spring McMurry

Charles Booker OL China Spring Howard Payne

Kody Fulp LB C. Spring/Navarro Angelo State

Jojo Crosby LB Connally Hardin-Simmons

R.J. Francis SS/LB Connally Hardin-Simmons

Joshua Arrington OL Fairfield McPherson College

Zach Mueller WR Gatesville Hardin-Simmons

Wyatt Tackett OL Gatesville Hardin-Simmons

Jim Hitchcock OL Gatesville Hardin-Simmons

Parker Floyd TE Gatesville Cisco Junior College

Clayton Herridge OL Groesbeck Hardin-Simmons

Jorge Del-Rio DE Groesbeck Hardin-Simmons

John Richards RB La Vega Tyler Junior College

Jaelyn Maladdie OL La Vega Mary Hardin-Baylor

Cade Michna DB Lorena Hardin-Simmons

Tiji Paul DB Marlin Kilgore College

Tyrek Horne RB Mart UT-Permian Basin

Elijah Green DT Mart Missouri Southern

Marcus Johnson LB Midway Mary Hardin-Baylor

Lance Jones LB Midway Western New Mexico

Tre’Darius Colbert DL Temple Angelo State

Monto President DB Temple Southwestern Okla. St.

Chris Hooper LB Temple Southwestern Okla. St.

Demarion Lyons CB Waco High Trinity Valley College

Acrobatics and Tumbling

Athlete School College

Jaydee Davis Midway East Texas Baptist

Victoria Harris Midway Baylor

Baseball

Athlete School College

Dylan Blomquist Belton Temple College

Grant Johnson Groesbeck Alabama A&M

Braden Robinson Lorena Millsaps College

Tripp Clark Midway Angelo State

Couper Cornblum Midway Wichita State

J.J. Davis Midway Brookhaven College

Will Rigney Midway Baylor

Nolan Rodriguez Midway Baylor

Logan Thielpape Midway Cedar Valley College

Chase Keeton Valley Mills McLennan

Girls Basketball

Athlete School College

Keziah Bachert Midway Western Colorado

Girls Soccer

Athlete School College

Katie Burnside Lorena Howard Payne

Julia Soriano Midway Texas Wesleyan

Softball

Athlete School College

Isabelle Gutierrez Belton UMHB

Caleigh Robinson Belton Angelina College

Madison Sniggs Belton Western Texas

Taylor Tubbs Belton Texas Wesleyan

Camryn Collier Midway Colorado State

Faith Fernandez Midway Navarro College

Jazmine Gendorf Midway Texas Southern

Sammi Martinez Midway Southwestern

Kadyn Trochim Midway McLennan

Track and Field

Athlete School College

Kyle Stifflemire Gatesville Texas Tech

Riley Cowan Midway Gardner Webb

Volleyball

Athlete School College

Kaitlyn Hankins Midway Hill College

Hannah Langerman Midway Hardin-Simmons

* Some athletes who participated in signing ceremonies Wednesday had previously signed.

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