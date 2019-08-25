Preseason All-Big 12 Team

As Selected By The Tribune-Herald

Offensive Player of the Year: Sam Ehlinger, Texas

Defensive Player of the Year: Kenneth Murray, Oklahoma

Pos Name School Cl Ht Wt Notable
OFFENSE
QB Sam Ehlinger Texas Sr 2-Jun 212 3,292 yards, 25 TDs as sophomore
RB Pooka Williams Jr. Kansas So 10-May 170 1,125 rushing yards, 7 ypc
RB Kennedy Brooks Oklahoma So 11-May 209 Freshman All-American in 2018
WR CeeDee Lamb Oklahoma Jr 2-Jun 191 1,158 yards, 11 TDs as sophomore
WR Tylan Wallace Oklahoma St. Jr Jun-00 185 Biletnikoff Award finalist
WR Denzel Mims Baylor Sr 3-Jun 215 1,881 receiving yards last 2 seasons
OL Hakeem Adeniji Kansas Sr 5-Jun 300 Paved way for Pooka’s big year
OL Zach Shackelford Texas Sr 4-Jun 305 27 career starts
OL Colton McKivitz West Virginia Sr 7-Jun 312 Rock for No. 4 national offense
OL Jack Anderson Texas Tech Sr 4-Jun 305 Returning all-conference
OL Lucas Niang TCU Sr 7-Jun 328 Did not allow sack in 2018
K Cameron Dicker Texas So 1-Jun 201 18 of 25 on field goals
DEFENSE
Pos Player School Cl Ht Wt Notable
DL JaQuan Bailey Iowa State Sr 2-Jun 255 Eight sacks in 2018
DL James Lynch Baylor Jr 4-Jun 290 40 tackles, 9 tackles for losses
DL Ray Lima Iowa State Sr 3-Jun 305 Formidable run stopper
DL Corey Bethley TCU Jr 2-Jun 290 9.5 tackles for losses as sophomore
LB Kenneth Murray Oklahoma Jr 2-Jun 243 Most tackles (155) by Sooner since 2007
LB Clay Johnston Baylor Sr 1-Jun 232 5th in Big 12 with 99 tackles last year
LB Marcel Spears Jr. Iowa State Sr 1-Jun 218 Two pick-sixes in his career
DB Caden Sterns Texas So 1-Jun 205 Big 12’s Defensive Freshman of Year
DB Adrian Frye Texas Tech So 1-Jun 190 13 pass breakups, 5 interceptions
DB Jeff Gladney TCU Sr Jun-00 183 2nd in Big 12 with 13 pass breakups
P Kyle Thompson Kansas Jr 4-Jun 222 Led Big 12 with 43.3-yard average

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