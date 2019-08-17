Baylor volleyball will hold its annual Green and Gold Scrimmage at 3 p.m. Sunday at the Ferrell Center.

The event is free and open to the public. It’ll mark the first of two preseason events for the 20th-ranked Bears, who also play at Texas A&M on Aug. 24 in an exhibition. They’ll open the season against UCLA on Aug. 30 at the Husker Invitational in Lincoln, Neb.

Baylor went 20-9 overall last year and finished second in the Big 12.

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