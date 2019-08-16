The No. 14 Baylor soccer team will play its final exhibition game against Texas State at 7 p.m. Saturday at Betty Lou Mays Field.

The Bears opened with a 1-0 exhibition loss to Texas A&M-Corpus Christi last Sunday. The game was played at Midway’s Rice Field due to turf being installed at Betty Lou Mays Field.

Texas State is coming off an 11-5-4 season and is the favorite to win the Sun Belt.

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