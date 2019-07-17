Baylor Final Four (copy)

The defending national champion Lady Bears will open their 2019-20 season versus New Hampshire on Nov. 5 at the Ferrell Center.

 Staff photo — Rod Aydelotte

The defending national champion Baylor Lady Bears released their nonconference schedule on Tuesday.

Following exhibition games versus Langston University and Lubbock Christian, the Lady Bears will open the regular season at home against New Hampshire on Nov. 5.

Other notable dates on the nonconference slate include the Paradise Jam Shootout on Thanksgiving weekend in St. Thomas, U.S. Virgin Islands, hosting Georgia in the Big 12/SEC Challenge on Dec. 4, and a trip to play Connecticut on Jan. 9.

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