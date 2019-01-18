Baylor Kansas
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Baylor defensive end B.J. Thompson sacks Kansas quarterback Carter Stanley on Sept. 22. The defense recorded a season-high four sacks.

 Staff photo — Ernesto Garcia

Sophomore defensive end B.J. Thompson announced that he’s transferring out of the Baylor football program.

Thompson recorded 15 tackles with four sacks and three blocked kicks in the 2018 season. He also recorded five tackles for loss and a pass breakup.

As a freshman, Thompson finished with three tackles with one for loss.

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