Former Baylor junior receiver Tony Nicholson is transferring to New Mexico State.

Nicholson made 41 catches for 344 yards and returned six punts for 70 yards as a sophomore in 2017, but played in just two games this year before leaving the team. Nicholson returned two punts for 13 yards this season, but had no catches.

As a redshirt freshman in 2016, Nicholson didn’t catch a pass but returned 18 kickoffs for 339 yards and returned 19 punts for 194 yards.

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