...WINDY CONDITIONS CONTINUING ACROSS MUCH OF NORTH AND CENTRAL
TEXAS THIS MORNING...
...WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON CST TODAY...
* TIMING...NOW UNTIL NOON FRIDAY.
* WINDS...NORTHERLY WINDS BETWEEN 20 AND 30 MPH, WITH GUSTS UP TO
35 TO 40 MPH.
* IMPACTS...LOOSE OUTDOOR OBJECTS, SUCH AS DECORATIONS, WILL
LIKELY BE BLOWN ABOUT IN THE WIND. DRIVING WILL BECOME DIFFICULT
ON EAST-WEST ORIENTED ROADS, ESPECIALLY FOR THOSE IN HIGH-PROFILE
VEHICLES. A FEW FALLING TREE BRANCHES WILL POSE A HAZARD TO
THOSE OUTSIDE. ADDITIONALLY, ISOLATED POWER OUTAGES WILL BE
POSSIBLE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WIND ADVISORY MEANS THAT SUSTAINED WINDS OF AT LEAST 20 TO
30 MPH ARE EXPECTED. WINDS THIS STRONG CAN MAKE DRIVING
DIFFICULT, ESPECIALLY FOR HIGH PROFILE VEHICLES. RESIDENTS MAY
WISH TO TAKE ACTION TO SECURE TRASH CANS, LAWN FURNITURE, AND
OTHER LIGHTWEIGHT OUTDOOR OBJECTS THAT MAY BE BLOWN AROUND IN THE
STRONG WINDS.
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