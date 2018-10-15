Baylor sophomore defensive end Deonte Williams underwent surgery for two broken bones in his arm following Saturday's game against Texas, and will miss the rest of the season.

Baylor coach Matt Rhule said Williams underwent surgery on Saturday in Austin after he suffered his injury in the second half of the Bears' 23-17 loss to Texas. Williams had made 11 tackles with three for loss this season.

The Bears (4-3, 2-2) will have a bye week before playing No. 13 West Virginia on Oct. 25 in Morgantown.

Tags

Don't Miss...