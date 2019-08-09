The Baylor women’s tennis program announced that it has signed Russian standout Daria Rakitskaya.

The only incoming freshman on Baylor’s roster, Rakitskaya has enrolled for the fall semester and is immediately eligible.

She has a career-high ITF junior ranking of No. 1679.

"We are pumped to add Daria to the squad," Baylor coach Joey Scrivano said. "She has a wealth of experience on the junior circuit and we are ready to help her develop her potential at the NCAA level."

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