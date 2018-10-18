The Baylor women’s golf team will hit the on-ramp for I-35 to head to Austin for the Betsy Rawls Invitational beginning Friday.

The 54-hole tournament at the University of Texas Golf Club will feature a 13-team field. In addition to the No. 28-ranked Bears, the rest of the field includes No. 1 Alabama, No. 40 Colorado, No. 7 Florida, No. 16 Kent State, New Mexico, North Texas, No. 49 SMU, tournament-host No. 6 Texas, No. 41 Texas A&M, Texas State, No. 38 Texas Tech and Tulane.

Last year, Baylor finished 11th in a 15-team field.

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