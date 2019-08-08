...HOT CONDITIONS CONTINUE TODAY...
...HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING...
* TEMPERATURE...90S TO 102 DEGREES.
* HEAT INDEX...BETWEEN 105 AND 110 DEGREES, ESPECIALLY ALONG THE
IMMEDIATE RED RIVER VALLEY AND EASTERN CENTRAL TEXAS.
* IMPACTS...HEAT EXHAUSTION OR HEAT STROKE MAY OCCUR IF OUTDOORS
FOR EXTENDED PERIODS OF TIME AND/OR EXTREME EXERTION DURING THE
LATE MORNING AND AFTERNOON HOURS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
BE SURE TO CHECK ON PERSONS WITH HEALTH PROBLEMS AND THE ELDERLY,
AS THEY ARE THE MOST SUSCEPTIBLE TO HEAT EXHAUSTION AND HEAT
STROKE. NEVER LEAVE YOUNG CHILDREN OR PETS IN AN ENCLOSED VEHICLE,
EVEN FOR A SHORT TIME, AS TEMPERATURES CAN QUICKLY RISE TO LIFE
THREATENING LEVELS!
TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND EXTENSIVE TIME
OUTSIDE TODAY. WHEN POSSIBLE, LIMIT STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY
MORNING OR LATER EVENING HOURS. WEAR LIGHT WEIGHT AND LOOSE
FITTING CLOTHING WHEN POSSIBLE AND DRINK PLENTY OF WATER OR
WATER-BASED BEVERAGES. AVOID ALCOHOLIC BEVERAGES, AS THEY CAN
CAUSE FURTHER DEHYDRATION!
SCHEDULE FREQUENT BREAKS IN SHADED OR AIR CONDITIONED AREAS.
ANYONE OVERCOME BY HEAT SHOULD BE MOVED TO A COOL AND SHADED
LOCATION. HEAT STROKE IS AN EMERGENCY - PLEASE CALL 911.
&&