LIMA, Peru – Former Baylor sprinter Wil London finished fourth in the final of the 400 at the Pan American Games on Thursday.

London clocked 45.22 to finish behind Columbia’s Anthony Jose Zambrano, who won the gold at 44.83, Jamaica’s Demish Gaye (44.94), and fellow Team USA member Justin Robinson (45.07).

London’s action at the Pan Am Games will continue Friday, when he runs in the semifinals of the 4x400 relay.

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