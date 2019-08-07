LIMA, Peru – Former Baylor and Waco High great Wil London will run for a gold medal at the Pan American Games.

London zipped to a time of 45.78 in the semifinals of the 400-meter dash Wednesday. He’ll move on to Thursday’s final, which is scheduled for 5:20 p.m. Central time. London is also pegged to run in the 4x400 relay on Friday.

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