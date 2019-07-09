Baylor track and field announced the hiring of Benjamin Dalton as an assistant sprints and hurdles coach on Tuesday.

Dalton spent the past year at Texas A&M, where he worked with sprints, hurdles and relays. He also had assistant stints at Texas and New Orleans.

He’s a proven recruiter, as he signed two athletes at Texas who were the No. 1-ranked juniors in their event in the world.

Dalton is a native of England and owns a bachelor’s degree from the University of Bath and a master’s from LSU.

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