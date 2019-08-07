Baylor soccer (copy)

Baylor's Kayley Ables made the Big 12's preseason all-conference squad.

 Jose Yau

Baylor sophomore Kayley Ables was named to the 2019 preseason all-Big 12 soccer team.

Ables was one of five defenders chosen to the 12-player team. The Waco native recorded the most minutes of any freshman for Big 12 champion Baylor last season with 2,017 as she started every match and made the Big 12 all-freshman team.

Baylor will play an exhibition game against Texas A&M-Corpus Christi at 5 p.m. Sunday at Midway High School. New turf is currently being installed at Baylor's Betty Lou Mays Field.

Tags

Don't Miss...