The Baylor soccer team has been picked 14th in the preseason coaches poll following last year’s Elite Eight appearance and Big 12 championship season.

The preseason ranking is the second highest in Baylor soccer history following its No. 13 ranking in 2013.

West Virginia is picked 11th in the poll while Texas is No. 19 and Texas Tech No. 22.

The Bears will host Texas A&M-Corpus Christi at 5 p.m. Sunday in an exhibition game.

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