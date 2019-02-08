...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 3 AM CST
SATURDAY...
* WHAT...MAINLY SLEET, BRIEFLY MIXING WITH SNOW OR RAIN AT
TIMES. SLEET ACCUMULATION UP TO ONE-QUARTER INCH, PRIMARILY ON
ELEVATED SURFACES. OVERPASSES AND BRIDGES MAY BECOME SLICK
FOLLOWING THE HEAVIEST PRECIPITATION.
* WHERE...PRIMARILY ALONG A CORRIDOR FROM TEMPLE TO MEXIA TO
ATHENS.
* WHEN...UNTIL 3 AM CST SATURDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...USE CAUTION IF TRAVELING TONIGHT,
ESPECIALLY ON ELEVATED ROADS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER WEATHER ADVISORY FOR SLEET AND SNOW MEANS PERIODS OF
SLEET AND SNOW WILL CAUSE PRIMARILY TRAVEL DIFFICULTIES. EXPECT
SLEET AND SNOW COVERED ROADS AND LIMITED VISIBILITIES, AND USE
CAUTION WHILE DRIVING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR TEXAS CAN BE FOUND AT
DRIVETEXAS.ORG.
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