The No. 5 Baylor equestrian team will open its spring schedule against No. 7 Oklahoma State at 11 a.m. Saturday at the Willis Family Equestrian Center.

The Bears will compete for the first time since falling to No. 5 South Carolina and No. 10 Fresno State at the Fresno State Invitational in November.

Baylor (4-3, 1-1) lost to the Cowgirls (2-4, 1-1) in the Big 12 road opener on Oct. 13.

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