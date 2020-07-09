Mable C. Solis

Feb. 17, 1931 - July 6, 2020

Mable Consuelo Solis, 89, passed away Monday July 6, 2020. Services are pending at this time.

Online guestbook at www.pecangrovefuneral.com

To plant a tree in memory of Mable Solis as a living tribute, please visit Tribute Store.

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