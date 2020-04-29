SEVERE THUNDERSTORM WATCH 154 REMAINS VALID UNTIL 4 AM CDT EARLY
THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 31 COUNTIES
IN CENTRAL TEXAS
ANDERSON BELL BOSQUE
COMANCHE CORYELL FALLS
FREESTONE HAMILTON HENDERSON
HILL LAMPASAS LEON
LIMESTONE MCLENNAN MILAM
MILLS ROBERTSON
IN NORTH CENTRAL TEXAS
DALLAS EASTLAND ELLIS
ERATH HOOD JOHNSON
KAUFMAN NAVARRO PARKER
RAINS ROCKWALL SOMERVELL
TARRANT VAN ZANDT
THIS INCLUDES THE CITIES OF ARLINGTON, ATHENS, BRIAR, BUFFALO,
BURLESON, CALVERT, CAMERON, CANTON, CENTERVILLE, CISCO, CLEBURNE,
CLIFTON, COMANCHE, COPPERAS COVE, CORSICANA, DALLAS, DE LEON,
DUBLIN, EAST TAWAKONI, EASTLAND, EDGEWOOD, EMORY, ENNIS,
FAIRFIELD, FORNEY, FORT HOOD, FORT WORTH, FRANKLIN, GATESVILLE,
GLEN ROSE, GOLDTHWAITE, GORMAN, GRANBURY, GRAND SALINE,
GROESBECK, GUN BARREL CITY, HAMILTON, HEARNE, HEATH, HICO,
HILLSBORO, JEWETT, KAUFMAN, KILLEEN, LAMPASAS, MARLIN, MERIDIAN,
MEXIA, MIDLOTHIAN, NORMANGEE, OAK TRAIL SHORES, OAKWOOD,
PALESTINE, POINT, RANGER, ROCKDALE, ROCKWALL, STEPHENVILLE,
TEAGUE, TEMPLE, TERRELL, VALLEY MILLS, VAN, WACO, WAXAHACHIE,
WEATHERFORD, WILLS POINT, AND WORTHAM.
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