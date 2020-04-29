M.H. Shepherd, III

Dec. 26, 1941 - April 24, 2020

M.H. Shepherd, III age 78 of Gatesville, passed away on Friday, April 24, 2020.

Memorial services to honor him will be held at a later date.

M.H. is survived by his loving wife of 56 years, Jeanette; daughter, Lori Buckley of Pearland; son, Marshall Shepherd and wife, Rhonda of Deer Park; grandchildren, Brendan Buckley, Nyah Shepherd and Grant Shepherd.

In lieu of flowers, the family requests people wishing to make memorials, contribute to the Methodist Children's Home, http://www.mch.org.

To plant a tree in memory of Shepherd III M.H. as a living tribute, please visit Tribute Store.

Tags

Load entries