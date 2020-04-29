Ara Sanders

Sept. 15, 1923 - April 26, 2020

Ara worked in the banking industry for 30 years as manager of the cafeteria. Preceded in death by mother and father; six brothers; two sisters; husbands, Lanyce Walker and Walter Sanders. Survied by son, Bill Walker; daughter, Janice O'Neill, son-in-law, Dennis O'Neill; four grandchildren; nine great-grandchildren.

To plant a tree in memory of Ara Sanders as a living tribute, please visit Tribute Store.

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