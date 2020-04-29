Hubert Steven Horne

Oct. 28, 1966 - April 24, 2020

Steve Horne, 53, of McGregor, passed away Friday, April 24, 2020, at Providence Health Center in Waco.

A memorial service will be held at 1 p.m., Tuesday, May 5, at Lake Shore Funeral Home. The family will receive friends during a visitation beginning at Noon at the funeral home. Due to COVID-19 mandates, only 50 people will be allowed into the funeral home at one time.

You may view the guestbook at www.LakeShoreFH.com.

To plant a tree in memory of Hubert Horne as a living tribute, please visit Tribute Store.

Tags

Load entries