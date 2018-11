Scenes from the Mexico-U.S. border, where U.S. border agents fired tear gas on hundreds of migrants after some of them attempted to get through the fencing and wire separating the two countries. American authorities shut down the nation's busiest border crossing from Tijuana, where thousands are waiting to apply for asylum.

Central America Migrant Caravan Central America Migrant Caravan APTOPIX Central America Migrant Caravan APTOPIX Central America Migrant Caravan APTOPIX Mexico Migrant Caravan Central America Migrant Caravan APTOPIX Central America Migrant Caravan Central America Migrant Caravan APTOPIX Central America Migrant Caravan APTOPIX Central America Migrant Caravan APTOPIX Central America Migrant Caravan APTOPIX Central America Migrant Caravan Central America Migrant Caravan Central America Migrant Caravan Central America Migrant Caravan Central America Migrant Caravan Central America Migrant Caravan Central America Migrant Caravan Central America Migrant Caravan Central America Migrant Caravan Central America Migrant Caravan Central America Migrant Caravan Central America Migrant Caravan Migrant Caravan Migrant Caravan Central America Migrant Caravan Central America Migrant Caravan Central America Migrant Caravan Central America Migrant Caravan Central America Migrant Caravan Central America Migrant Caravan Central America Migrant Caravan Central America Migrant Caravan Central America Migrant Caravan Central America Migrant Caravan Central America Migrant Caravan Mexico Migrant Caravan Central America Migrant Caravan Central America Migrant Caravan Central America Migrant Caravan Central America Migrant Caravan