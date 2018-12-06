.AN APPROACHING LOW PRESSURE SYSTEM WILL BRING AN EXTENDED PERIOD
OF RAIN AND ISOLATED THUNDERSTORMS WITH SOME HEAVY RAINFALL
LIKELY. THIS EXCESSIVE RAINFALL MAY RESULT IN FLOODING FRIDAY
AFTERNOON THROUGH SATURDAY MORNING, ESPECIALLY ALONG AND
SOUTHEAST OF A LINE FROM EMORY TO WACO TO LAMPASAS.
...FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM FRIDAY AFTERNOON THROUGH
SATURDAY MORNING...
THE FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF NORTH CENTRAL TEXAS, NORTHEAST TEXAS, AND SOUTH
CENTRAL TEXAS, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN NORTH CENTRAL
TEXAS, BELL, CORYELL, FALLS, FREESTONE, LAMPASAS, LIMESTONE,
MCLENNAN, AND NAVARRO. IN NORTHEAST TEXAS, ANDERSON,
HENDERSON, LEON, AND VAN ZANDT. IN SOUTH CENTRAL TEXAS, MILAM
AND ROBERTSON.
* FROM FRIDAY AFTERNOON THROUGH SATURDAY MORNING
* 3 TO 5 INCHES OF RAINFALL POSSIBLE.
* SOILS REMAIN MOIST AND EXCESSIVE RUNOFF WILL LIKELY RESULT IN
FLOODING OF RIVERS, CREEKS, STREAMS, AND OTHER LOW-LYING AND
FLOOD-PRONE LOCATIONS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS ARE FAVORABLE FOR HEAVY RAIN
WHICH MAY LEAD TO FLOODING OF LOW LYING AREAS. YOU SHOULD MONITOR
THE LATEST FORECASTS FROM THE NATIONAL WEATHER SERVICE AND BE
PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLOOD WARNINGS BE ISSUED FOR YOUR
AREA.
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