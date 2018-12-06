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The Waco High Skills USA students and business practicum students from Mr. Vergara’s classes operate the Lions’ Hub, which sells WHS spirit gear. During the month of October they chose to donate a portion of sales to the Susan G. Komen Foundation. They created a campaign called “Paws for the Cause”, where they sold shirts for the pink-out football game as well as other pink items in support of Breast Cancer Awareness Month. This is the second year that these students have participated in the opportunity and have raised over $500 in support for the Komen Foundation.

 Waco High photo — Jose Yau

Waco High SkillsUSA students and business practicum students from Denis Vergara’s classes operate the Lions’ Hub, which sells Waco High spirit gear.

During the month of October they chose to donate a portion of sales to the Susan G. Komen Foundation.

They created a campaign called “Paws for the Cause,” in which they sold shirts for the pink-out football game as well as other pink items in support of Breast Cancer Awareness Month.

This is the second year the students have participated in the campaign and have raised more than $500 in support for the Komen Foundation.

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