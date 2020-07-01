...HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THURSDAY...
* WHAT...HEAT INDEX VALUES BETWEEN 105 AND 109 EXPECTED.
* WHERE...MOST OF NORTH AND CENTRAL TEXAS.
* WHEN...UNTIL 7 PM CDT THURSDAY.
* IMPACTS...HOT TEMPERATURES WILL COMBINE WITH HIGH HUMIDITY TO
INCREASE THE RISK FOR HEAT-RELATED ILLNESSES TO OCCUR,
PARTICULARLY FOR THOSE WORKING OR PARTICIPATING IN OUTDOOR
ACTIVITIES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
DRINK PLENTY OF FLUIDS, STAY IN AN AIR-CONDITIONED ROOM, STAY OUT
OF THE SUN, AND CHECK UP ON RELATIVES AND NEIGHBORS. YOUNG
CHILDREN AND PETS SHOULD NEVER BE LEFT UNATTENDED IN VEHICLES
UNDER ANY CIRCUMSTANCES.
WHEN POSSIBLE, RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING
OR EVENING. LIMIT YOUR TIME OUTDOORS AND IF YOU MUST BE OUTSIDE,
TAKE FREQUENT BREAKS AND STAY HYDRATED. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS
OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT STROKE. ANYONE OVERCOME BY HEAT
SHOULD BE MOVED TO A COOL AND SHADED LOCATION IMMEDIATELY. HEAT
STROKE IS AN EMERGENCY! CALL 9 1 1.
THE OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION RECOMMENDS
SCHEDULING FREQUENT REST BREAKS IN SHADED OR AIR CONDITIONED
ENVIRONMENTS.
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