Baylor University released its honor rolls for the spring semester, and more than 300 local students earned honors. Students making the dean's list must maintain a 3.7 grade-point average while taking at least 12 hours.
Axtell — Jessica A. Doyle
Bellmead — Mary Vy High
Belton — Catherine G. Lowry; Caroline Elizabeth Mahler; Margaret Elizabeth Montgomery; Colton Perry; Sydney L. Schirner; Cameron Lee Watkins; Logan T. Zwerneman
Bruceville — Keaton R. Marek
China Spring — Sarah Marie Baldwin; Erin Lawdermilk; Caleb O`brien MacMaster; Jordan Lee Vanderpool
Clifton — Lindsey Castillo; Marisela Devora
Copperas Cove — Mackensi Nicole Holt; Kayla Marie Kemp; Antonia E. Rodriguez; Kayla M. Wilson
Crawford — William Benjamin Gorman; Tyler Givens Smith; Andrew Christopher Spross; Bethany R. Walker
Donie — Luke T. Johnson
Eddy — Virginia Joy Beck
Elm Mott — Justin Blake Roessler
Fairfield — Ellen Margaret Ezell
Fort Hood — Kevin Daniel Lee
Franklin — Sarah Anne Davis; Casey Howard Phillips
Harker Heights — Meghan Sheridan Basso; Oluwaseun O. Fashina; Jazmine D. Reed; Robert C. Salyer; Breanna M. Younger
Hewitt — Timothy Luke Arterbury; Denis Marcel Barbus; Paige Mackenzie Benzing; Shawn Gregory Cleaver; Andrew Jay Dittmann; Benjamin Earles; Devin Kay Gary; Antoinette Helene Grantham; Bisma Ikram; Maya Cogart Johnson; Kristen Renae Jones; April Toye Love; Elyse C. Meyer; Macy Marie Mock; Kristin Nicole Pool; Liesbeth T. Powers; Jack S. Saxon; Benjamin Mark Sepanski; Laura Grace Sliker; Casey Joseph Strauss; Zavier Frank Ward; Garrett Daniel Williams
Hubbard — Matthew Koby Charles Westbrook
Killeen — Christian Javier Hernandez-Zegada; Joy Patricia Moton; Jamyleia Terralynn Parker; Andrew J. Pritchard; Maria Catherine Rechtorovic; Maya Angela Ross; James Britton Wallace
Lorena — Ashlyn Elaine Bell; Chloe Grace Connally; Hans P. Fitting; Emily Lauren Hollingsworth; Mikayla R. Huisman; Jamie Sue Jones; Kolby Elizabeth Kayworth; Kathryn Marie King; Grant Walker Linnstaedter; Jared M. Poteet; Steelie Cheyenne Priest; Mattie Leighann Ross
Lott — Derek Chadwin Friesen
Mart — Mckenzie L. Steinke
McGregor — Christopher Raymond Coley; Mollie Cannon Deaconson; Michaela Ashley Donahoo; Georgia Grace Fair; Hannah D. Garcia; Lauren Rachelle Higgins; Thomas Michael Klaskin; Campbell Paige Kutach; Jonathan D. Ladner; Sarah Elaine O'Connor; Sarah Ashley Padilla; Benjamin Joel Tandy; Rachel Elizabeth Taylor; Mary Conley Thompson; Cayley Moriah Tripp; Hannah G. Tucker; Alexandria L. Waitley; Sarah Catherine Weaver
Mexia — Jacob Martin Fisher; Jimmy Tran
Nolanville — Ariah E. Riggle
Oglesby — Bradley Ryan McClinton
Riesel — Erin Elizabeth Kadlacek
Robinson — Shayna Lynne Bettinger; Margaret Mary Klausmeyer; Matthew Alan Koets; Roseanna Marie Lingle; Sydnee M. Nichols; Hannah Elizabeth Rosenkranz; Rachel N. Sterling
Salado — Ryan N. Flanagan; Peyton Womack
Temple — Luke W. Battershell; Tristen Alexandra Coffee; Natalie Grace Davis; Leah Marie Dudley; Andrew Goodrich Eshbaugh; Sarah Ann Grimm; Kaitlyn Morgan Haddock; Austin D. Hagen; Manuel Hernandez; Emily Liao Lin; Cody Travis McCrary; Abby E. Mixon; Dannen B. Shatto; Faith E. Stafford; Gabriel Johnson Stafford
Valley Mills — Sarah O. Swingler; Jessica Marie Tomchesson
Waco — Isaac D. Arterburn; Leah Elizabeth Ash; Samantha Avalos; Courtney Blair Bacon; Jade Rochelle Lee-an Bailey; Fallon L. Bain; Katherine Eden Balaban; Brooke Lynette Bancroft; Carlton Carter Barnett; Delany Justice Baum; Abigail Grace Bennett; Kaitleigh Lauren Booth; Lindsey Anne Bradley; Shepherd G. Branch; David Alexander Brighton; Nathaniel Asher Brown; Brian C. Burbidge; Daniel James Butler; Maya Elizabeth Butler; Gabriella Alaina Carbonara; Ethan Hawley Carbonaro; Brooke M. Carter; Mackenzie L. Cataffo; Karen Chang; Chelsea Ann Christopher Strawn; Aric Wallace Coffman; Katherine Anne Cross; Natasha Michaela Dasari; Matt Cougar Davenport; Riley D. Dehaan; Zhiying Diao; Jenneah Kyreanne Dormond; Matthew L. Dulany; Hannah Nicole Dye; Shelly Faye Fanning; Makayla Ferris; Erica A. Fleming; Haley P. Foster; Ana Maria Gallegos; Junelyn Gail Gamayot Gamao; Abigail Diane Garner; Benjamin L. Garst; Alexander Arai Goodsuhm; Ryann E. Granzin; Bethany Ariel Gray; Austin Thekla Gutzke; Abbey Marie Haines; Audrey Aileen Hamlin; Nicholas Harrington; Kelly A. Harris; Jessica Leigh Hastings; Tara Renee Hawkins; Cianka Haynes; Sara Catherine Hibbs; Abigail E. Higgins; Wesley David Hill; Amanda D. Hinshaw; Ridley J. Holmes; Seth C. Howton; Whitney Caroline Humphrey; Aimee J. Ihlenfeld; Jay Samuel Jackson; Mary Keywood Jackson; Xiaofeng Jiang; Brendan M. Kearney; Julianne Elizabeth Kerner; Emma Katherine Kieninger; Hanee Kim; Jinhee Kim; Jared Nicholas Kloeker; Noelle Kenon Knee; Pum Sung Koo; Yasmin C. Laird; Kelsey Rae Landrum; Amanda G. Lapes; Emily Faith Lapes; Shyanne Nicole Lee; Alyssa Liang; Jodi Lim; Xiaoqi Liu; Marcia Caroline Luna; James Andrew Mackenzie; Donald Christopher Gar MacPhail; Alicia N. Martinez; Evan M. Mastin; Kaelyn Elizabeth Matthews; Delaney N. Maxwell; Daniel Ernest Mayfield; Darryln Powers McDonough; Megan Paulina McRae; Katherine Diane Moffatt; Callan T. Monroe; Hunter Abbott Morris; Courtney Danielle Muncey; Shivani S. Naik; Benjamin S. Neel; Rachel Rebecca Neubert; Emily Catherine North; Oluwatomisin A. Ogungbenle; Megin Mercy Parayil; Andrew J. Patterson; Joel Christopher Petersen; Mackenzie A. Petersen; Sarah Nicole Peterson; Torin Mcgaa Peterson; Nacaesa E. Pink; Sarah E. Pressman; Amy Pressman; Jenny Careen Recor; Preston A. Revis; Domenique Rieder-Gasca; Aaron James Dy Rodriguez; Jessica Grace Rogers; Victoria Grace Rogers; Hunter Dillon Ross; Jessenia A. Ruiz; Samuel Nicholas Salazar; Zachary Ryan Schaser; Anna J. Seeger; Salem Rylie Shaw; Charles Wade Sivess; Hailey Elizabeth Slone; Janice Elaine Smith; Logan S. Smith; Audrey Delores Jean Smith; Samuel Christian Still; Mary Emma Stoner; Samuel D. Tecklenburg; Sephode Praisegod Tennyson; Landon M. Trahan; Jonah D. Tull; Abigail Rae Van Hooff; Jennifer Marie VanNatta; Arden Leigh Veach; Allison Paige Wahlberg; Anastasia Nicole Walton; Jing Chih Wang; Nathan Timothy Wasserman; Jesse E. Watters; Kristina Noelle Watters; Taylor Marie Weaver; Ross Weido; Katherine Esther White; Garrett Ray Williams; Robert Chase Wolf; Amanda Jo Wright; Anna Lei Ye; Harrison Russell Young; Enrique T. Zamora
West — Kaitlin Kerr Garland; Maddison C. Kettler; Madeleine McCaig; Jenna Blair Riemenschneider; Maxwell Gavin Tacker
Whitney — Carol Bianca; Rene Gina Klopf
Woodway — Emily Nicole Alsup; Daniel J. Bailey; Henry D. Beard; Kate Lauren Castle; Nathaniel Adam Chacon; Natalie Christine Chamness; Ryan Samuel Day; Whitney A. Garrett; Breanne Nicole Golding; Haley Marie Groves; Anneka Lenae Harralson; Elizabeth Louise Holmes; Audrey Anne Johnston; Michael Thomas Mahone; Miriam Estelle McCormick; Ambree Gayle Meek; Eliza Louise Newman; Gregory Douglas Welch; Stephanie Ann Welch
For the complete list, visit https://www.baylor.edu/mediacommunications/index.php?id=87536